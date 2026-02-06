Pakistan'da camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Detaylar A Haber'de
Pakistan’ın başkenti İslamabad, Cuma namazı sırasında düzenlenen vahşi bir terör saldırısıyla sarsıldı. Bir camiyi hedef alan ve üç saldırgan tarafından gerçekleştirildiği belirlenen canlı bomba eyleminde, resmi makamlardan gelen son bilgilere göre 31 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi ise yaralandı. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Fakhur Rahman, saldırının detaylarını ve Türkiye’den gelen destek mesajlarını paylaştı.
Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.
CUMA NAMAZI SIRASINDA CAN PAZARI
Saldırının gerçekleştiği noktadan ve yaralıların sevk edildiği hastaneden gelişmeleri bildiren A Haber muhabiri Fakhur Rahman, "Bugün öğleden sonra başkent İslamabad'ın içinde bir camide Cuma namazı sırasında bir canlı bomba saldırısı gerçekleşti" bilgisini aktardı.
Ölü sayısı hakkındaki bilgi kirliliğine de açıklık getiren Rahman, Pakistan İçişleri Bakanı'nın yaptığı basın toplantısına atıfta bulunarak, "31 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi" ifadelerini kullandı. Görgü tanıklarının ifadeleri, saldırının tam namaz vaktinde yapıldığını ortaya koydu.
ÜÇ SALDIRGANIN KAN DONDURAN PLANI
Terör eyleminin nasıl gerçekleştirildiğine dair detaylar da netleşmeye başladı. Olayda üç saldırganın rol oynadığını belirten Fakhur Rahman, "Önce bir saldırgan tabancayla camide bekleyen korumayı etkisiz hale getirmiş, ikinci intihar canlı bombası da caminin içinde kendini patlatmış" sözleriyle dehşet anlarını tarif etti.
Üçüncü saldırganın akıbeti henüz bilinmezken, bombacının kimliği hakkında Pakistan İçişleri Bakanı tarafından, "Canlı bombanın Afganistan'a gidip geldiği yönünde bilgiler mevcut" açıklaması yapıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.
TÜRKİYE'DEN KARDEŞ PAKİSTAN'A TAM DESTEK
Saldırı sonrası Ankara'dan taziye ve dayanışma mesajı gecikmedi. Türkiye'nin teröre karşı net duruşunu vurgulayan resmi açıklamada, "Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını en güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Açıklamanın devamında Türkiye'nin her koşulda Pakistan'ın yanında olduğu belirtilerek, "Türkiye terörizmle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan komşu ülke Afganistan da bir açıklama yayınlayarak terör saldırısını lanetledi.