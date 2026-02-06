Pakistan'da camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Detaylar A Haber'de

Ölü sayısı hakkındaki bilgi kirliliğine de açıklık getiren Rahman, Pakistan İçişleri Bakanı'nın yaptığı basın toplantısına atıfta bulunarak , "31 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi" ifadelerini kullandı. Görgü tanıklarının ifadeleri, saldırının tam namaz vaktinde yapıldığını ortaya koydu.

Saldırının gerçekleştiği noktadan ve yaralıların sevk edildiği hastaneden gelişmeleri bildiren A Haber muhabiri Fakhur Rahman, "Bugün öğleden sonra başkent İslamabad'ın içinde bir camide Cuma namazı sırasında bir canlı bomba saldırısı gerçekleşti" bilgisini aktardı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

ÜÇ SALDIRGANIN KAN DONDURAN PLANI

Terör eyleminin nasıl gerçekleştirildiğine dair detaylar da netleşmeye başladı. Olayda üç saldırganın rol oynadığını belirten Fakhur Rahman, "Önce bir saldırgan tabancayla camide bekleyen korumayı etkisiz hale getirmiş, ikinci intihar canlı bombası da caminin içinde kendini patlatmış" sözleriyle dehşet anlarını tarif etti.

Üçüncü saldırganın akıbeti henüz bilinmezken, bombacının kimliği hakkında Pakistan İçişleri Bakanı tarafından, "Canlı bombanın Afganistan'a gidip geldiği yönünde bilgiler mevcut" açıklaması yapıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.