İsrail'den yine ateşkese ihlal! Lübnan'a hava saldırısı düzenlendi

Terör devleti İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurduğu iddia edildi.

Terör devleti İsrail'in katil ordusu, ateşkese rağmen sıkı sık hedef aldığı Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurduğu iddia edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Mahmudiye beldesine saldırı düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Mahmudiye beldesinde hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

NNA, İsrail uçaklarının güneydeki Mahmudiye ve Serire beldeleri ile Şibeyl Vadisi'ni, doğuda Hermel kentinin dış kesimlerini ve Baalbek bölgesinde yer alan Budayi ile Felaviye beldelerinin çevresini hedef aldığını da bildirdi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Lübnan'ın geneline düzenlenen bir dizi hava saldırısında Hizbullah'a ait yeraltı silah depolarının hedef alındığı öne sürüldü. İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor.

283 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti.

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.