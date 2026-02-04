Şam'da Suriye-ABD görüşmesi! Suriye Cumhurbaşkanı Şara Barrack'ı kabul etti

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la ile bir görüşme gerçekleştirdi. Şam'da yapılan toplantıda bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sana medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki bir ABD heyetini başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul ettiği bildirildi.

BÖLGEDEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı belirtildi.

