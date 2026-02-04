Şam'da Suriye-ABD görüşmesi! Suriye Cumhurbaşkanı Şara Barrack'ı kabul etti

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 22:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la ile bir görüşme gerçekleştirdi. Şam'da yapılan toplantıda bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındı.