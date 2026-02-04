Brezilya'da otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Brezilya basınında çıkan habere göre, Ceara eyaletinden dönen otobüs, Sao Jose de Tapera kasabasındaki AL-220 otoyolunda devrildi.



Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 44 kişi yaralandı.



Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.