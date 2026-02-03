Tahran'da panik anları: Cennetabad semt pazarında büyük yangın
Tahran’ın Cennetabad bölgesinde bulunan Cennet Semt Pazarı’nda çıkan büyük çaplı yangın, kentte korku ve paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman kentin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor. Yetkililer şu ana kadar can kaybı olmadığını açıkladı ancak yangının boyutu endişeleri artırıyor.
Yangın, Niyayesh–Cennetabad kavşağında bulunan yerel semt pazarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, pazar alanını tamamen sararken, yoğun dumanın Tahran'ın farklı bölgelerinden net şekilde görüldüğü bildirildi. Olay yerinde büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.
2 BİN METREKARELİK ALAN ALEVLERİN TESLİMİNDE
Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Melki, yangının çıktığı alanın yaklaşık 2 bin metrekarelik bir hangar olduğunu ve içerisinde çok sayıda tezgâh ile farklı kullanım alanlarının bulunduğunu açıkladı. Yangının son derece geniş çaplı olduğu vurgulanırken, alevlerin kontrol altına alınmasının zaman aldığı belirtildi.
5 İTFAİYE İSTASYONU SEFERBER EDİLDİ
İhbarın ardından 5 ayrı itfaiye istasyonu, çok sayıda araç, su tankerleri ve oksijen tüpleriyle birlikte olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve çevre alanlara sıçramasını önlemek için yoğun bir mücadele yürütüyor.
"ŞU ANA KADAR YARALI YOK" AÇIKLAMASI
Tahran Acil Sağlık Hizmetleri Operasyon Komutanı Muhammed Behniya, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Cennet Semt Pazarı'ndaki yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı tespit edilmedi," ifadelerini kullandı. Ancak ekiplerin sahadaki kontrolleri sürüyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR, TEHLİKE TAM GEÇMEDİ
Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, olayla ilgili olası hasar ve maddi kaybın söndürme çalışmalarının ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşlara olay yerine yaklaşmamaları çağrısı yapıldı.