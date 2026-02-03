Tahran'da panik anları: Cennetabad semt pazarında büyük yangın

Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Melki, yangının çıktığı alanın yaklaşık 2 bin metrekarelik bir hangar olduğunu ve içerisinde çok sayıda tezgâh ile farklı kullanım alanlarının bulunduğunu açıkladı. Yangının son derece geniş çaplı olduğu vurgulanırken, alevlerin kontrol altına alınmasının zaman aldığı belirtildi.

İhbarın ardından 5 ayrı itfaiye istasyonu, çok sayıda araç, su tankerleri ve oksijen tüpleriyle birlikte olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve çevre alanlara sıçramasını önlemek için yoğun bir mücadele yürütüyor.

Tahran yerel medyasından ekran görüntüsü

"ŞU ANA KADAR YARALI YOK" AÇIKLAMASI

Tahran Acil Sağlık Hizmetleri Operasyon Komutanı Muhammed Behniya, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Cennet Semt Pazarı'ndaki yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı tespit edilmedi," ifadelerini kullandı. Ancak ekiplerin sahadaki kontrolleri sürüyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR, TEHLİKE TAM GEÇMEDİ

Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, olayla ilgili olası hasar ve maddi kaybın söndürme çalışmalarının ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşlara olay yerine yaklaşmamaları çağrısı yapıldı.