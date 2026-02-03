"Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam'ın öldürüldü" iddiası!

Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğü öne sürüldü. Libya medyasına göre Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı ancak doğal yollarla mı yoksa saldırı sonucu mu öldüğüne ilişkin ayrıntı vermedi.