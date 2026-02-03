ABD basınına göre İran Hürmüz Boğazı'nda ABD tankerine el koymak istedi. El koyma girişimi ABD savaş gemileriyle engellendi. Ayrıca ABD Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran İHA'sını düşürdü.

ABD basınına göre İran Hürmüz Boğazı'nda ABD tankerine el koymak istedi. El koyma girişimi ABD savaş gemileriyle engellendi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi'nde ABD uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

ABDRAHAM LİNCOLN'A YAKLAŞAN İHA DÜŞÜRÜLDÜ

ABD ile İran arasındaki tansiyon Umman Denizi'nde yükseldi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi'nde ABD uçak gemisi Abraham Lincoln'a yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.



ABD basınında yer alan haberlerde, İran'a ait Shahed-139 insansız hava aracının uçak gemisine doğru yaklaştığı sırada F-35 tipi savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, "Abraham Lincoln gemisinden kalkan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran'a ait insansız hava aracını düşürdü" dedi.



HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ABD BAYRAKLI GEMİYE MÜDAHALE İDDİASI

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği iddia edildi. İngiltere merkezli bir deniz güvenliği şirketi, Hürmüz Boğazı'nda bir "güvenlik olayı" yaşandığını öne süren bir açıklama yayımladı.

Şirketin iddiasına göre, bir gemi yapılan dur ihtarlarına uymadı ve bunun üzerine bölgede bulunan birkaç savaş gemisi tarafından kuşatıldı. Açıklamada olayın yeri, zamanı ve geminin bayrağı ilgili ayrıntılara yer verilmedi.

"İRAN'A AİT SÜRAT TEKNELERİ TANKERİ DURDURMAYA ÇALIŞTI"

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'a ait silahlı sürat teknelerinin Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaştığını ve gemiyi durdurmaya çalıştığını yazdı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İranlı ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, öğleden sonra sivil bir geminin İran karasularına izinsiz şekilde giriş yaptığı için İran güçleri tarafından uyarıldığını ve bunun ardından geminin İran karasularını terkettiğini bildirdi.

İranlı makamlar, olay sırasında herhangi bir güvenlik ihlali, çatışma ya da askeri müdahalenin söz konusu olmadığını ve İngiliz deniz güvenliği şirketinin ileri sürdüğü "kuşatma" ve "güvenlik olayı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.