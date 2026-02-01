ABD bu dosyayı konuşuyor! Türk CEO'dan 7 milyon dolarlık vurgun

Nisan 2024'te başlatılan "seed round" yatırım turunda, Kalder'in 26 markayla aktif çalıştığını ve 53 markanın ise platformu ücretsiz kullandığı öne sürüldü. Ancak savcılık, bazı markalarla yalnızca sınırlı deneme çalışmaları yapıldığını, bazılarının ise şirketle herhangi bir sözleşmesinin bulunmadığını kaydetti.

Sabah'ın haberine göre savcılık makamları, Güven'in kendisini "fintech odaklı bir pazarlama platformu" olarak konumlandıran Kalder'in mali yapısı, gelir kalemleri ve marka ortaklıkları konusunda yatırımcılara gerçeği yansıtmayan bilgiler sunuldu.

ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, Güven'e yönelik menkul kıymet ve elektronik dolandırıcılık, vize usulsüzlüğü ile nitelikli kimlik hırsızlığı suçlamalarını kapsayan ek bir iddianamenin hazırlandığını açıkladı. Söz konusu soruşturmanın FBI ile ABD Posta Teftiş Servisi'nin (USPIS) iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, New York merkezli teknoloji girişimi Kalder Inc'in kurucusu CEO'su Gökçe Güven'in yatırımcıları yaklaşık 7 milyon dolar dolandırdığı ve sahte beyanları olağanüstü yetenek vizesi almak için kullandığı iddiasıyla yargılandığını açıkladı.

12'DEN FAZLA YATIRIMCIYA 7 MİLYON DOLAR FON SAĞLADIĞI İDDİASI

Ancak savcılık, bazı markalarla yalnızca sınırlı pilot çalışmalar yapıldığını, bazılarının ise Kalder ile hiçbir anlaşmasının bulunmadığını belirtti. İddianamede, Güven'in yatırımcılara iletilen belgelerde şirket gelirlerini önemli ölçüde olduğundan yüksek gösterdiği, Mart 2024 itibarıyla yıllık yinelenen gelirin 1,2 milyon dolar olduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Savcılığa göre Kalder bünyesinde biri gerçek mali verileri, diğeri ise yatırımcılara sunulan kurgulanmış rakamları içeren iki ayrı muhasebe sistemi oluşturuldu. Bu yöntemle Güven'in, 12'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar fon sağladığı ileri sürüldü.

7 MİLYON DOLARLIK SAHTE VİZE VURGUNU

Sahte beyanlarda Güven'in yatırımcılara sunduğu yanıltıcı bilgilerin, ABD'de kalışını sağlamak amacıyla yaptığı O-1A vizesi başvurusunda da kullanıldığı öne sürüldü. Olağanüstü yetenek sahibi kişilere verilen bu vize kapsamında sunulan destekleyici belge ve referans mektuplarının, ilgili şirket yöneticilerinin bilgisi dışında Güven tarafından dijital ortamda imzalandığı iddia edildi. Bu yöntemle Güven'in 2025 sonbaharında O-1A vizesi almaya hak kazandığı belirtildi.

ABD New York Güney Bölgesi Savcısı Jay Clayton "Dolandırıcılığın girişimcilik kisvesi altında sunulmasına karşı uyarıyoruz. Yatırımcıları yanıltan ve sahte belgelerle sistemleri istismar edenlere karşı mücadelemiz sürecek" dedi.

FBI yetkilileri ise Güven'in hem yatırımcıları hem de kamuoyunu etkilemek amacıyla kendisini "başarılı bir girişimci" olarak konumlandıran yanıltıcı bir algı oluşturduğunu savundu.