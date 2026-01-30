Dışişleri Bakanı Fidan: Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya gelirken iki bakan basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, ABD ve İran'a masada buluşma çağrısı yaparken Türkiye'nin sorunların çözümü konusunda desteğe hazır olduğunu vurguladı. Öte yandan Fidan, ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahalesine karşı olduklarının altını çizdi. Arakçi ise ABD ile müzakere yapmak istediklerini belirtti.
İki bakan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"HADİSELER BÜYÜK ÖLÇÜDE YATIŞTI"
"Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran'ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir.
"PKK İRAN İÇİN DE TEHLİKELİ"
İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Diğer taraftan PKK terör örgütünün gelişen olaylardan fırsat istifade etmeye çalıştığını gördük. Bu durum PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil İran için de tehlike olduğunu göstermiştir.PKK terör örgütü ile ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum.
"MÜZAKERELER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin tekrar başlaması hayati önem taşıyor. Müzakereler aynı zamanda İran yönelik yaptırımların kaldırılmasın ve İran'ın uluslararası ekonomik sistem ile bütünleşmesinin yolunu açacaktır. Bu adımlar tüm taraflara önemli kazanımlar sağlayacaktır. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm muhataplarımıza, İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Sayın cumhurbaşkanımız da Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu buradan tekrar ediyoruz ve bunun işe yarayacağına inanmıyoruz. Bölge ülkeleri huzur, istikrar ve barış istemektedir. Bu bağlamda tarafları barış masasına davet ediyoruz.
İSRAİL İSTİKRARA ZARAR VERİYOR
Öte yandan İsrail'in, ABD'yi İran'a askeri saldırı düzenleme ikna etmeye çalıştığını da görmekteyiz. İsrail'in bu çabaları, bölgemizin kırılgan istikrarına büyük zarar verme potansiyeli taşımakta. ABD yönetiminin sağ duyulu davranarak buna müsade etmeyeceğini düşünüyoruz. İsrail, bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına son vermelidir
GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ
Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmiştir. Planın ikinci aşamaya geçmesinde ülkemiz ciddi katkı sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte de aktif şekilde rol alacağız. Barış Kurulu mekanizmalarında yer almaktayız. Gazze'deki temel hedeflemiz belli. Gazze, Gazzeliler tarafından yönetilmelidir. Gazze'nin sınırları değiştirilmemelidir. Gazze'de yeniden imar, Gazzeliler için gerçekleştirilmelidir.
GERÇEK BİR ENTEGRASYON SURİYE'NİN YARARINA
Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimin karşısında durmaktayız. Şam yönetimi ile mutabakata varıldığını duyduk. Bu mutabakatı incelemekteyiz. Gerçek bir entegrasyon Suriye'nin yararınadır. Cezaevlerindeki tutukluların da Irak'a taşınması büyük önem taşımakta