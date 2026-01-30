Dışişleri Bakanı Fidan: Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz

"Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran'ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir.

"PKK İRAN İÇİN DE TEHLİKELİ"

İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Diğer taraftan PKK terör örgütünün gelişen olaylardan fırsat istifade etmeye çalıştığını gördük. Bu durum PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil İran için de tehlike olduğunu göstermiştir.PKK terör örgütü ile ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum.

"MÜZAKERELER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin tekrar başlaması hayati önem taşıyor. Müzakereler aynı zamanda İran yönelik yaptırımların kaldırılmasın ve İran'ın uluslararası ekonomik sistem ile bütünleşmesinin yolunu açacaktır. Bu adımlar tüm taraflara önemli kazanımlar sağlayacaktır. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm muhataplarımıza, İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Sayın cumhurbaşkanımız da Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu buradan tekrar ediyoruz ve bunun işe yarayacağına inanmıyoruz. Bölge ülkeleri huzur, istikrar ve barış istemektedir. Bu bağlamda tarafları barış masasına davet ediyoruz.