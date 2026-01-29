Trump'tan Ukrayna açıklaması: Putin'e soğuk hava nedeniyle ateş etmemesini söyledim
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump Rusya ve Ukrayna'ya ilişkin de konuşan Trump "Soğuk hava nedeniyle ateş açmamasını Putin'den istedi. Putin de 1 haftalığına kabul etti." şeklinde konuştu. Ayrıca Trump'ın Temsilcisi Witkoff Ukrayna'daki savaşa ilişkin güvenlik ve refah anlaşmalarının büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasındaki rehine anlaşmasına ilişkin "Hamas rehinelerin geri alınmasında büyük bir faktördü. Hamas'ın silah bırakacağı da öngörülüyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...