Trump'tan Ukrayna açıklaması: Putin'e soğuk hava nedeniyle ateş etmemesini söyledim

ABD Başkanı Donald Trump Rusya ve Ukrayna'ya ilişkin de konuşan Trump "Soğuk hava nedeniyle ateş açmamasını Putin'den istedi. Putin de 1 haftalığına kabul etti." şeklinde konuştu. Ayrıca Trump'ın Temsilcisi Witkoff Ukrayna'daki savaşa ilişkin güvenlik ve refah anlaşmalarının büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi.