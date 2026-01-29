Trump’tan Powell'a tepki: Faizler hemen düşürülmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert sözlerle hedef alarak faizlerin derhal düşürülmesini istedi. Yüksek faizlerin ülkeye yüz milyarlarca dolarlık maliyet yüklediğini savunan Trump, gümrük vergileri sayesinde ABD’nin dünyadaki en düşük faiz oranlarını ödemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı sert sözlerle eleştirerek faiz oranlarının derhal düşürülmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) hiçbir gerekçe olmamasına rağmen yine faiz indirimine gitmediğini savunarak, herhangi bir ülkeden daha düşük oranda faiz ödemeleri gerektiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri indirmede "çok geç" kaldığı yönünde eleştiren Trump, Powell'ın faizleri bu kadar yüksek tutmak için kesinlikle hiçbir gerekçe olmamasına rağmen yine faiz indirimine gitmeyi reddettiğini savundu.

Trump, Powell'ın ABD'ye ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun ya da tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, şu anda faizlerin kayda değer biçimde daha düşük olması gerekirdi. Tamamen gereksiz ve yersiz faiz giderleri yüzünden Amerika'ya yılda yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gümrük vergileri sayesinde ülkemize akan muazzam miktardaki para nedeniyle, dünyadaki en düşük faiz oranını ödeyen ülke olmamız gerekir."

"BASİT BİR KALEM HAREKETİYLE ABD'YE MİLYARLARCA DOLAR DAHA GİREBİLİR"

Bu ülkelerin çoğunun "düşük faizli para makineleri" olduğunu belirten Trump, tarifelerin milyarlarca dolar kazandırmasına rağmen, bu ülkelerin çoğunun ABD ile ticaret fazlalarını, çok daha azalmış olsa da korumaya devam ettiklerini vurguladı.

Trump, "Başka bir deyişle, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve yumuşak davrandım. Basit bir kalem hareketiyle ABD'ye milyarlarca dolar daha girebilir ve bu ülkeler Amerika'nın sırtından değil, eski usul şekilde para kazanmaya geri dönmek zorunda kalır. Umarım hepsi, birçoğu takdir etmese de büyük ülkemizin onlar için neler yaptığını anlıyordur." ifadelerini kullandı.

Fed'in faizleri derhal önemli ölçüde düşürmesi gerektiğinin altını çizen Trump, tarifelerin ABD'yi "herhangi bir ulustan çok daha güçlü ve kudretli" kıldığını iddia etti.

Trump, hem finansal hem de diğer açılardan bu güçle orantılı olarak, dünyadaki herhangi bir ülkeden daha düşük faiz oranı ödemeleri gerektiğini yineledi.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.