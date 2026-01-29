Putin'den Filistin devleti vurgusu: Kalıcı çözüm ve istikrarı getirecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı açıklamada "Orta Doğu’daki durumla ilgili diyalogumuz da önemli. Asıl konu, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olacak bir Filistin devletinin kurulmasıdır." dedi ve bunun kalıcı çözüm ve istikrara imkan sağlayacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Orta Doğu'daki durumla ilgili diyalogumuz da önemli. İran hattındaki güncel gelişmeleri de hep birlikte yakından takip ediyoruz" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi ziyaret düzenlediği Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Al Nahyan, Moskova temasları kapsamında Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı.

Görüşmede çok yönlü Rusya-BAE iş birliği, Orta Doğu'daki güncel durum ve uluslararası konular yer aldı. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. Yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Ülkelerimiz arasındaki çok yönlü, karşılıklı fayda sağlayan ve dinamik bir şekilde gelişen Rusya-BAE stratejik ortaklığının ilerletilmesine yönelik sizlerin kişisel katkısını yüksek bir şekilde değerli görüyoruz" dedi.

"İRAN'DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Putin açıklamasını şu şekilde sürdü:

"Orta Doğu'daki durumla ilgili diyalogumuz da önemli. Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi için ortak çabaları defalarca görüştük. Asıl konu, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olacak bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu, kalıcı bir çözüme ve bölgede uzun vadeli istikrara imkan sağlayacaktır. Elbette İran hattındaki güncel gelişmeleri de hep birlikte yakından takip ediyoruz"