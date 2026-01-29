Portekiz Savunma Bakanı Melo, Türk SİHA'larına hayran kaldı: Dünyadaki en iyi teknolojinin zirvesinde

Baykar'ı ziyaret eden Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Türk silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) övgüyle söz ederek, gelecekteki hedeflerini en iyi şekilde belirleyebilmek için bu örnekleri görmeleri gerektiğini belirtti. (AA) Baykar'ın tamamen özel bir şirket olduğuna dikkati çeken Melo, "Burada çalışanların yaş ortalaması 29'un altında. Bu tür yatırımların nitelikli, iyi maaşlı ve genç istihdamı çekmeye nasıl yardımcı olduğunu ve savunma alanında geleceği stratejik olarak tasarlamamıza nasıl katkı sağladığını anlıyorsunuz. Bu yüzden, gerekirse satın alınabilecek ekipmanlardan bağımsız olarak bu deneyim alışverişi çok önemli." dedi.

Melo ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyaret sırasında heyete yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Ziyareti somut bir alım amacı gütmeden yaptıklarını dile getiren Melo, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Burada Portekiz'de farklı alanlarda yararlı olabilecek pek çok ekipman buluyoruz. Burada şahit olduğumuz şeylerin dünyadaki en ileri teknolojinin zirvesinde olduğuna şüphe yok. Arkamdaki bu hava aracı (KIZILELMA) tamamen otonom, etkileyici bir savaş kapasitesine ve mevcut en sofistike teknolojiye sahip. Elbette bunun pek çok kullanımı olabilir, sadece savaş zamanında değil, barış zamanında da arama-kurtarma, gözetleme, yangın gözetleme gibi faaliyetlerde kullanılabilecek pek çok örnek var... Bu tür teknolojilerin gelecekte sağlayacağı devasa bir ekipman taşıma ve konumlandırma kapasitesi mevcut.