Hamas'tan Avrupa liderlerine takdir

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında ihlallerini sürdüren İsrail'e baskı kurulması çağrısında bulunuldu.



Japonya ve Kanada'nın yanı sıra Avrupalı 9 ülkenin UNRWA'ya yönelik keyfi uygulamaları ve Kudüs'teki tesislerinin yıkılmasını kınama yönündeki tutumlarının takdir edildiği açıklamada, bahsi geçen ülkelerin ayrıca UNRWA'nın hem Gazze Şeridi'nde hem de Batı Şeria'daki Filistin halkına yardımlarını sürdürmesi talebinde bulunduğuna vurgu yapıldı.



Söz konusu tepki ve kınamaların Tel Aviv'e baskı uygulamak için somut adımlara dönüştürülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, UNRWA'nın da işgalin yol açtığı insani felaketten etkilenen Filistin halkına yardımlarına yeniden başlaması istendi.



Diğer ülkelerden de bu yönde tepkilerini ortaya koymaları çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumun da UNRWA'ya karşı atılan adımların durdurulması için İsrail'e baskı kurması gerektiği vurgulandı.