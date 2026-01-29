8 yıl sonra bir ilk: İngiltere Başbakanı Starmer Pekin'de

Starmer'e iş dünyası, akademi ve kültür alanlarından yaklaşık 60 isim eşlik ediyor.

Bu ziyaret, bir İngiliz başbakanın 2018'den bu yana Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. Görüşme, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle artan gerilimlerin yanı sıra, Batılı müttefikler arasında ABD'nin Grönland'a yönelik hedefleri gibi başlıklar üzerinden yaşanan anlaşmazlıkların gölgesinde gerçekleşti.

AFP

Şİ: DÜNYADAKİ MEVCUT DURUM ÇALKANTILI VE DEĞİŞKEN

Görüşmenin açılışında konuşan Şi Cinping, İngiltere ile ilişkilerin geçmişte "inişli çıkışlı" bir seyir izlediğini ve bunun hiçbir ülkenin çıkarına hizmet etmediğini belirtti. Çin'in, İngiltere ile uzun vadeli stratejik bir ortaklık geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Dünyadaki mevcut durumu "çalkantılı ve değişken" olarak tanımlayan Şi, ister dünya barışı ve istikrarı ister iki ülkenin ekonomileri ve halkları açısından olsun, Çin ile İngiltere arasında daha fazla diyaloğun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Şi, jeopolitik zorluklara karşı koyabilmek için iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini de dile getirdi.

STARMER'DAN ÇİN'E OLUMLU SİNYAL

Başbakan Starmer ise "Çin, küresel sahnede hayati bir aktör ve daha gelişmiş, daha olgun bir ilişki kurmamız büyük önem taşıyor" dedi.

"Mevcut uluslararası tablo karmaşık ve iç içe geçmiş durumda. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve küresel ölçekte büyük ekonomiler olarak Çin ve İngiltere'nin diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Çin ile "daha sofistike bir ilişki" kurmak istediğini vurgulayan Starmer, ziyaretin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: