Trump’tan Demokratlara sert çıkış: Meclisi alırsa beni azletmeye çalışırlar

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması halinde kendisine yönelik yeni bir azil girişimi başlatabileceklerini söyledi. Geçmişte iki kez azil süreciyle karşı karşıya kalan Trump, muhalefeti sert sözlerle eleştirirken, ABD siyasetinde yeni bir gerilim tartışmasını da gündeme taşıdı.

Daha önceki konuşmasında Cumhuriyetçi Parti üyelerine çağrı yapan Trump, "Ara seçimleri kazanmalısınız çünkü ara seçimleri kazanamazsak, (Demokratlar) beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım." demişti.