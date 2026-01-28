Trump’tan Demokratlara sert çıkış: Meclisi alırsa beni azletmeye çalışırlar
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada Demokratların Temsilciler Meclisi’ni kazanması halinde kendisine yönelik yeni bir azil girişimi başlatabileceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması halinde kendisine yönelik yeni bir azil girişimi başlatabileceklerini söyledi. Geçmişte iki kez azil süreciyle karşı karşıya kalan Trump, muhalefeti sert sözlerle eleştirirken, ABD siyasetinde yeni bir gerilim tartışmasını da gündeme taşıdı.
Daha önceki konuşmasında Cumhuriyetçi Parti üyelerine çağrı yapan Trump, "Ara seçimleri kazanmalısınız çünkü ara seçimleri kazanamazsak, (Demokratlar) beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım." demişti.
TRUMP HEDEFTE Mİ?
Trump, kendisine Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanmaları halinde ne olacağını soran gazeteciye, "Muhtemelen beni azletmeye çalışacaklar" diyerek iddiasını yineledi.
"GEÇMİŞTE DE BENZER SÜREÇLER OLDU"
Trump, geçmişte de benzer süreçlerden geçtiğini hatırlatarak, daha önce iki kez azledildiğini ancak bu süreçleri kolay ve hızlı şekilde atlattığını ifade etti.
"DEMOKRATLARIN POLİTİKALARI ÇOK KÖTÜ"
Demokratları sert sözlerle eleştiren Trump, muhalefetin politikalarını "çok kötü" olarak nitelendirirken, buna rağmen parti içinde birlik içinde hareket ettiklerini dile getirdi.