ABD Başkanı Trump: Şara ile güzel bir sohbetimiz oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü belirterek "Güzel bir sohbetimiz oldu" dedi. Trump, Rusya Ukrayna rasında yaşananlara ilişkin de "Çok iyi şeyler oluyor" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.