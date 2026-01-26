Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti: İkili işbirliği masada

Aliyev'in basın servisinden yapılan açıklamada, görüşmede birkaç gün önce Davos'ta Azerbaycan ve İsrail cumhurbaşkanları arasında yapılan ve ikili gündeme ilişkin konuların ele alındığı toplantıdan duyulan memnuniyetin dile getirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve ekonomi, enerji, turizm ile diğer alanlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde başarılı şekilde geliştiği vurgulandı.

Siyonist Gideon Saar'ın, Bakü ziyaretine büyük şirketler ve iş dünyasından temsilcilerle birlikte geldiğini ifade ettiği aktarılan açıklamada, yaklaşan Azerbaycan–İsrail iş forumunun iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.