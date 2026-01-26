CANLI YAYIN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti: İkili işbirliği masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pazartesi günü Bakü’de İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile gerçekleştirdiği görüşmede, yaklaşan Azerbaycan–İsrail iş forumuna yönelik hazırlıkları ele aldı.

Aliyev'in basın servisinden yapılan açıklamada, görüşmede birkaç gün önce Davos'ta Azerbaycan ve İsrail cumhurbaşkanları arasında yapılan ve ikili gündeme ilişkin konuların ele alındığı toplantıdan duyulan memnuniyetin dile getirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve ekonomi, enerji, turizm ile diğer alanlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde başarılı şekilde geliştiği vurgulandı.

Siyonist Gideon Saar'ın, Bakü ziyaretine büyük şirketler ve iş dünyasından temsilcilerle birlikte geldiğini ifade ettiği aktarılan açıklamada, yaklaşan Azerbaycan–İsrail iş forumunun iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. (İHA)İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. (İHA)

İki yetkili ayrıca, hükümetler arası komisyonun ikili ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolünü de takdirle karşıladı.

Açıklamada, Saar'ın Azerbaycan'da Yahudi toplumuna devlet düzeyinde gösterilen ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ettiği kaydedildi.

Gideon Saar'ın, gün içinde Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de bir araya gelmesi ve ardından Kazakistan'a geçmesi bekleniyor.

