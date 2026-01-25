Çin'de en üst rütbeli general hakkında soruşturma

Çin Savunma Bakanlığı, ülkenin en üst rütbeli generali hakkında “disiplin ve yasaların ağır şekilde ihlal edilmesi” gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Bakanlık, Devlet Başkanı Şi Cinping'in ordu içindeki en yakın müttefiki olarak görülen General Zhang Youxia hakkındaki suçlamalara dair ayrıntı paylaşmadı. Ancak Çin'de bu tür ifadeler genellikle yolsuzluk suçlamalarına işaret eden örtülü bir dil olarak kullanılıyor.

Açıklamada, bir diğer üst düzey askeri yetkili olan General Liu Zhenli hakkında da soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu gelişme, Ekim ayında dokuz üst düzey generalin ordudan ihraç edilmesinin ardından geldi. Söz konusu tasfiye, son on yılların en büyük kamuoyuna açık askeri operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

BABASI ÇKP'NİN KURUCU GENERALLERİNDEN

75 yaşındaki Zhang Youxia, Devlet Başkanı Şi Cinping'in başkanlığını yaptığı ve silahlı kuvvetleri denetleyen Merkez Askeri Komisyonu'nun (CMC) başkan yardımcısı konumundaydı.

Zhang aynı zamanda, Çin Komünist Partisi'nin en üst karar alma organı olan 24 üyeli Politbüroda da yer alıyordu.

Zhang'ın babası, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kurucu generallerinden biri olarak biliniyor.

1968 yılında orduya katılan Zhang, üst düzey liderler arasında fiili savaş tecrübesine sahip az sayıdaki isimden biri olarak öne çıkıyordu.

Çin ordusunda geleneksel emeklilik yaşının ötesinde görevde tutulması, bugüne kadar Devlet Başkanı Şi'nin kendisine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak yorumlanıyordu.

SORUŞTURMA MI RAKİP TASFİYESİ Mİ?

Soruşturma kararı, Zhang ve Liu'nun Aralık ayında düzenlenen üst düzey bir parti etkinliğinde yer almaması sonrası ortaya atılan söylentilerin ardından geldi. İktidara geldiği günden bu yana Şi Cinping, çeşitli kurumlarda geniş kapsamlı yolsuzlukla mücadele kampanyaları yürütmüş, son dönemde bu kampanya özellikle orduya yoğunlaşmıştı.

Şi, yolsuzluğu Komünist Parti için "en büyük tehdit" olarak nitelendirmiş ve bu mücadeleyi "ağır ve karmaşık" olarak tanımlamıştı.

Destekçileri bu politikaların iyi yönetişimi güçlendirdiğini savunurken, eleştirmenler ise kampanyanın siyasi rakipleri tasfiye etmek için bir araç olarak kullanıldığını öne sürüyor.

Zhang ve Liu hakkında başlatılan soruşturmayla birlikte, Merkez Askeri Komisyonu'nun üye sayısı yediden ikiye düştü. Komisyon'da artık yalnızca başkan Şi Cinping ve ordudaki disiplin işlerinden sorumlu Zhang Shengmin bulunuyor.