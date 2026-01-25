ABD’yi vuran fırtına 230 bin kişiyi elektriksiz bıraktı, binlerce uçuş iptal edildi

ABD genelinde etkili olan şiddetli kış fırtınası nedeniyle cumartesi günü 4 binden fazla uçuş iptal edilirken, Teksas’a kadar uzanan geniş bir bölgede 230 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Doğu eyaletlerini felç etmesi beklenen fırtına, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklarla birlikte geliyor.

Meteoroloji yetkilileri, pazar günü itibarıyla kar, sulu kar, buzlanma, donan yağmur ve tehlikeli derecede düşük sıcaklıkların ülkenin doğu üçte ikisini etkisi altına alacağını ve bu durumun hafta boyunca süreceğini açıkladı.

Fırtınaları "tarihi" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, Güney Karolina, Virginia, Tennessee, Georgia, Kuzey Karolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana ve Batı Virginia eyaletleri için federal acil durum felaket ilanlarını onayladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu fırtınanın yolundaki tüm eyaletlerle temas halinde olmaya ve gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz. Güvende kalın ve sıcak kalın" ifadelerini kullandı.

'FELÇ EDİCİ VE YER YER FELAKET BOYUTUNDA ETKİLER' UYARISI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 17 eyalet ile Columbia Bölgesi'nde hava durumu nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Güneydeki etkilenen eyaletlerde on binlerce kişi elektrik kesintisi yaşıyor. Enerji ekipleri elektriği mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için çalışıyor" dedi.

Elektrik kesintilerinin sayısı artmaya devam ediyor. PowerOutage.com verilerine göre, pazar günü yerel saatle 02.44 itibarıyla ABD genelinde yaklaşık 230 bin abonenin elektriği kesildi. Kesintilerin büyük bölümü Louisiana, Mississippi, Teksas, Tennessee ve New Mexico eyaletlerinde yoğunlaştı.

ABD Enerji Bakanlığı, cumartesi günü Teksas'ta elektrik kesintilerini sınırlamak amacıyla Elektrik Güvenilirlik Konseyi'ne veri merkezleri ve büyük tesislerde yedek üretim kaynaklarını devreye alma yetkisi veren acil durum emri yayımladı. Pazar günü ise Orta Atlantik bölgesinde şebeke işletmecisi PJM Interconnection'a, eyalet yasaları ya da çevre izinlerinden bağımsız olarak belirli enerji kaynaklarını çalıştırma yetkisi tanındı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, özellikle güneydoğu eyaletlerinde geniş çaplı ve uzun süreli bir kış fırtınasının beklendiğini, yoğun buzlanmanın "felç edici ve yer yer felaket boyutunda etkilere" yol açabileceğini bildirdi. Meteorologlar, pazartesi gününe kadar Büyük Ovalar bölgesinde rekor düzeyde soğuklar ve tehlikeli rüzgâr soğuklarının etkili olacağını öngörüyor.

FlightAware verilerine göre, cumartesi günü planlanan 4 binden fazla uçuş iptal edilirken, pazar günü için planlanan 9 bin 400'den fazla uçuş da iptal edildi.

HAVAYOLLARI VE ENERJİ ŞİRKETLERİ ALARMA GEÇTİ

ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri, yolcuları ani uçuş değişiklikleri ve iptaller konusunda uyardı.

Delta Air Lines, cumartesi sabahı Atlanta ve Boston ile New York'u da kapsayan Doğu Kıyısı'ndaki uçuş programında ek iptaller yaptığını açıkladı. Şirket ayrıca, güneydeki havalimanlarında buz çözme ve bagaj ekiplerine destek olmak için soğuk hava bölgelerinden uzman ekipler görevlendirdi.

JetBlue, pazartesi gününe kadar yaklaşık bin uçuşu iptal ettiğini duyurdu. United Airlines ise en kötü hava koşullarının beklendiği bölgelerde bazı uçuşları önceden iptal ettiklerini bildirdi.

Elektrik şebekesi işletmecileri de dönüşümlü elektrik kesintilerinin önüne geçmek için önlemleri artırdı. Virginia'daki faaliyetleri dünyanın en büyük veri merkezi yoğunluğunu barındıran Dominion Energy, buzlanma tahminlerinin gerçekleşmesi halinde bu kış olayının şirket tarihindeki en büyük hava olaylarından biri olabileceğini açıkladı.

ABD hükümetinin fırtınaya yönelik hazırlıklarını değerlendiren Kristi Noem, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

"Çok ama çok soğuk olacak" diyen Noem, "Herkesi yakıt ve gıda stoğu yapmaya teşvik ediyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.