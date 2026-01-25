ABD’de kar fırtınası hayatı durdurdu! 10 bini aşkın uçuş iptal

ABD'de etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. New York'tan New Mexico'ya kadar uzanan kesimde 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre planlanan 10 bin 100'den fazla uçuş iptal edilirken, dün ise 4 binden fazla uçuş iptal edilmişti.