CANLI YAYIN

ABD’de kar fırtınası hayatı durdurdu! 10 bini aşkın uçuş iptal

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
ABD’de kar fırtınası hayatı durdurdu! 10 bini aşkın uçuş iptal

ABD’yi etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası günlük yaşamı felç etti. Elektrik kesintileri yüz binlerce haneyi karanlıkta bırakırken, hava ulaşımı da durma noktasına geldi.

ABD'de etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. New York'tan New Mexico'ya kadar uzanan kesimde 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre planlanan 10 bin 100'den fazla uçuş iptal edilirken, dün ise 4 binden fazla uçuş iptal edilmişti.

Fotoğraf (Reuters)Fotoğraf (Reuters)

TRUMP FIRTINALARI "TARİHİ" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada fırtınaları "tarihi" olarak nitelendirerek, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan etmişti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise, başkent Washington DC'nin bulunduğu Columbia bölgesi ve 17 eyalette hava acil durumu ilan etmişti.

Fotoğraf (Reuters)Fotoğraf (Reuters)

Meteoroloji uzmanları, hafta boyunca ülkenin doğusunun üçte ikisinin kar, karla karışık yağmur ve tehlikeli derecede soğuk havanın etkisinde olacağını açıkladı.

Fotoğraf (Reuters)Fotoğraf (Reuters)

New York'ta soğuklardan hayatını kaybettiği düşünülen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

New York'un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde evsiz olduğu düşünülen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. New York polisi, 1'i kadın 3 kişinin soğuklardan hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini belirterek, herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini söyledi.

Fotoğraf (Reuters)Fotoğraf (Reuters)

ABD basını, cansız bedenlerin bulunduğu cumartesi günü sıcaklıkların gece eksi 12 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

#ABD
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın