ABD’de kar fırtınası hayatı durdurdu! 10 bini aşkın uçuş iptal
ABD’yi etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası günlük yaşamı felç etti. Elektrik kesintileri yüz binlerce haneyi karanlıkta bırakırken, hava ulaşımı da durma noktasına geldi.
ABD'de etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. New York'tan New Mexico'ya kadar uzanan kesimde 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre planlanan 10 bin 100'den fazla uçuş iptal edilirken, dün ise 4 binden fazla uçuş iptal edilmişti.
TRUMP FIRTINALARI "TARİHİ" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada fırtınaları "tarihi" olarak nitelendirerek, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan etmişti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise, başkent Washington DC'nin bulunduğu Columbia bölgesi ve 17 eyalette hava acil durumu ilan etmişti.
Meteoroloji uzmanları, hafta boyunca ülkenin doğusunun üçte ikisinin kar, karla karışık yağmur ve tehlikeli derecede soğuk havanın etkisinde olacağını açıkladı.