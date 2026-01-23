Haberler Dünya Haberleri Fransa İngiltere ve Hollanda'dan Orta Doğu'ya uçuşları iptal etti

Fransa İngiltere ve Hollanda'dan Orta Doğu'ya uçuşları iptal etti

Fransa, Birleşik Krallık ve Hollanda'ya ait havayolu şirketleri Orta Doğu'ya bazı seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamaya göre Bristihs Airways Dubai'ye giden KLM havayolları ise İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.