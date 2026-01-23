Fransa İngiltere ve Hollanda'dan Orta Doğu'ya uçuşları iptal etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fransa, Birleşik Krallık ve Hollanda'ya ait havayolu şirketleri Orta Doğu'ya bazı seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamaya göre Bristihs Airways Dubai'ye giden KLM havayolları ise İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
