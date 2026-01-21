Suriye Savunma Bakanlığı: SDG saldırılarında 11 ölü 25 yaralı var
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada SDG'nin ateşkesin ilk gününde beri ordu mevzilerini 35'ten fazla kez hedef aldığını belirterek "SDG saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Ateşkese rağmen SDG saldırıları sürdürüyor. " açıklamasını yaptı.
