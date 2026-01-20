Trump’tan krtik açıklama: Erdoğan ile görüşeceğim I Gündem terörsüz Suriye

Trump, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili soru üzerine geniş bir değerlendirme yaparak, "Suriye Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) çok sıkı çalışıyor. Güçlü ve sert bir adam. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan ile görüşeceğini söyledi (foto- AA)

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

ABD Başkanı Trump, açıklamalarına devam ederken, zamanını belirtmeden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağını aktararak, "Kendisini çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var." dedi.

"KÜRTLERİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine, ABD olarak, bu ülkedeki Kürtlere yeterince destek sağladıklarını ifade etti.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG konusunda önemli bir değerlendirme yapan Trump, "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları için, "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı ve Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladı." demişti.

