ABD Başkanı Donald Trump: Venezuela ile iyi bir ilişkimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela’daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlene basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump şu ifadeleri kullandı:

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye, Somali, Venezuela, gümrük tarifeleri ve Meksika Körfezi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE ORDUSU MAHKUMLARI YAKALADI"

Trump, Suriye konusunda iyi bir iş çıkardıklarını belirterek, bir cezaevi firarı yaşandığını söyledi. Avrupalı mahkumların kaçmaya çalıştığını ifade eden Trump, bu durumu durdurduklarını ve olayın dün gerçekleştiğini açıkladı. Cezaevinde Avrupalı teröristlerin bulunduğunu söyleyen Trump, bir firar girişimi olduğunu dile getirdi. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideriyle birlikte çalıştıklarını vurgulayan Trump, tüm mahkumların yakalanarak yeniden cezaevine gönderildiğini belirtti. Trump, bunların dünyanın en tehlikeli teröristleri olduğunu ve tamamının Avrupa'dan geldiğini ifade etti.

"SOMALİ ÜLKE BİLE DEĞİL"

Somali'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Somali'nin zaten bir ülke bile olmadığını söyledi. Trump, ülkeyi andıran hiçbir yapıya sahip olmadıklarını dile getirdi.

"VENEZUELA İLE İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Venezuela'ya ilişkin açıklamalarında Trump, Venezüellalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun son derece nazik bir kadın olduğunu ve gerçekten dikkat çekici bir adım attığını söyledi. Machado ile temas halinde olduklarını belirten Trump, sürece bir şekilde dahil edilmesi ihtimalini değerlendirdiklerini ifade etti. Trump, konuya ilişkin konuşmasının devamında "Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela'daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz" diye konuştu.

GÜMRÜK TARİFELERİ

Gümrük tarifelerine de değinen Trump, bu tarifeleri kullanarak ticaret açığını yüzde 77 oranında azalttıklarını söyledi. Amerikan ihracatındaki engelleri azaltmak için ABD ticaretinin yüzde 40'ını kapsayan ülkelerle tarihi ticaret anlaşmaları yaptıklarını ifade etti.

"MEKSİKA KÖRFEZİ'Nİ TRUMP KÖRFEZİ YAPARSAM ÖLDÜRÜLEBİLİRİM"

Meksika Körfezi'ne ilişkin açıklamasında Trump, Meksika Körfezi'ne "Trump Körfezi" adını vermeyi düşündüğünü ancak bunu yapması halinde öldürülebileceğini düşündüğünü söyledi. Aslında bunu yapmak istediğini, ancak yapmamaya karar verdiğini belirten Trump, ardından şaka yaptığını ifade ederek "Trump Körfezi" adını vermeyi hiç düşünmediğini söyledi.

Ayrıntılar gelecek...