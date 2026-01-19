Trump ve Şara'dan telefon diplomasisi! Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın telefon görüşmesinde, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi ve Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek mesajı verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması başta olmak üzere, terör örgütü DEAŞ'la mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Şara ile Trump telefonda görüştü.

İSTİKRAR İÇİN TÜM ÇABALAR DESTEKLENMELİ

Açıklamada, iki liderin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladığı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Tarafların ayrıca, Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve Suriye devleti çatısı altında korunmasının gerekliliğini vurguladığı ifade edildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede, Suriye ile ABD arasında terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin sona erdirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin güçlü ve birlik içinde bir Suriye görme yönünde ortak temennilerini dile getirdiği, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla baş edebilecek kapasiteye sahip olması gerektiğini ifade ettikleri aktarıldı.

Telefon görüşmesinde ayrıca çeşitli bölgesel konuların ele alındığı ve Suriye'ye daha iyi bir geleceğe yönelmesi için fırsat tanınmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.