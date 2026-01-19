Trump ve Şara'dan telefon diplomasisi! Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın telefon görüşmesinde, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi ve Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek mesajı verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması başta olmak üzere, terör örgütü DEAŞ'la mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İSTİKRAR İÇİN TÜM ÇABALAR DESTEKLENMELİ

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek ülkenin birliği ve istikrarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Açıklamada, istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunmasının gerekliliğine dikkat çekilirken, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin tamamen ortadan kaldırılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

İki liderin, bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonu konusunda ortak bir anlayışa sahip oldukları kaydedildi. Telefon görüşmesinde ayrıca çeşitli bölgesel dosyaların ele alındığı ve Suriye'nin daha iyi bir geleceğe doğru ilerleyebilmesi için yeni bir fırsat tanınmasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.