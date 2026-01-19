Rus ve ABD'li yetkililer bir araya gelecek mi? Davos'ta kritik zirve

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in yarın İsviçre'de görüşeceği öne sürüldü.

Axios haber sitesinden gazeteci Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.



Buna göre, konuya ilişkin bilgisi olan kaynaklar, Dmitriyev ile Witkoff ve Kushner'in yarın Davos'ta bir araya geleceğini kaydetti.



Dmitriyev, Witkoff ve Kushner'in yer aldığı ABD heyetinin 2 Aralık 2025'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki görüşmesinde de hazır bulunmuştu.