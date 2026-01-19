İşgalci İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'ı vurdu!

İsrail savaş uçakları, Kasım 2024'teki ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ensar ve Zarariye beldeleri arasında kalan bölgenin yanı sıra Serire ve Bar'uz beldelerinin yakınlarında Litani Nehri'nin yatağını hedef aldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Basalya, Kefer Malki ve Mahmudiye beldeleri ile Lüveyza beldesi çevresindeki Şetta Nehri'nin yatağına da saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail saldırısı sonrası hedef alınan bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü. Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.