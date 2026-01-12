Rakam artıyor! İran’da ölü sayısı yükseldi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İran’da son 2 haftadır devam eden gösterilerde ölü sayısı giderek artıyor. Güncel rakamlara göre, hayatını kaybedenlerin sayısının toplamda 538 olduğu, ölenlerin 490’ının gösterici 48’inin ise emniyet görevlisi olduğu öğrenildi.
İran'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 538' yükseldiği bildirildi.ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere 538 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.