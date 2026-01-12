Haberler Dünya Haberleri Rakam artıyor! İran’da ölü sayısı yükseldi

Rakam artıyor! İran’da ölü sayısı yükseldi

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 13:06 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İran’da son 2 haftadır devam eden gösterilerde ölü sayısı giderek artıyor. Güncel rakamlara göre, hayatını kaybedenlerin sayısının toplamda 538 olduğu, ölenlerin 490’ının gösterici 48’inin ise emniyet görevlisi olduğu öğrenildi.