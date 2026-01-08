Minneapolis’te öfke patladı: ICE’nin öldürdüğü kadın için yüzler sokakta

Olay anı (REUTERS)



Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Good'un kentte yürütülen federal faaliyetleri izleyen yasal bir gözlemci olduğu ve ICE tarafından gözaltı konusunda hedef olmadığı kaydedildi.

Good'un eski eşi, yaptığı açıklamada, olayın 6 yaşındaki oğlunu okula bırakmasının ardından eve dönerken gerçekleştiğini söylerken, Good'un aktivist olmadığını ve daha önce hiçbir protestoya katılmadığını belirtti.



Minnesota Star Tribune'a konuşan annesi Donna Ganger da "Renee tanıdığım en nazik insanlardan biriydi." ifadesini kullandı.

JD VANCE: ARKANIZDAYIZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 37 yaşındaki bir kadının, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, "ABD yönetiminin ICE'ın arkasında olduğunu" belirtti.



Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Minneapolis'te ICE birimleri tarafından vurularak öldürülen kadına ilişkin paylaşım yaptı.



Söz konusu durumun "ölen kadının neden olduğu bir trajedi" olduğunu savunan Vance, "Federal kolluk kuvvetleri operasyonlarına yasa dışı şekilde müdahale etmeyin ve memurlarımızı arabanızla ezmeye çalışmayın. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.



Vance, kanunları uygulamak için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Her ICE personelinin, başkanlarının, başkan yardımcılarının ve tüm yönetimin arkalarında olduğunu bilmesini istiyorum."



OLAY



ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.