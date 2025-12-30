Belarus lideri Lukaşenko’dan 22 mahkuma af

30 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2025 14:47
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni yıl öncesinde 15'i kadın 22 mahkumun affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladı.

Belarus'ta mahkumlara yeni yıl müjdesi geldi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni yıl öncesinde 15'i kadın 22 mahkumun affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladı. Kararın, insani nedenler ve hükümlülerin ailelerinin çıkarları dikkate alınarak, bireylerin olumlu karakter referansları da göz önünde bulundurularak alındığı aktarıldı.

Belarus ulusal haber ajansı BelTA'ya göre, affedilenler arasındaki 20 kişi aşırılıkçı suçlardan hüküm giymişti. Tüm kişiler, suçlarını kabul edip pişmanlıklarını ifade ederek cumhurbaşkanından af talebinde bulunmuştu.

