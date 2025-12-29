Jeju Air uçak kazasında yıl dönümü: Lee özür diledi

Yonhap'ın haberine göre Lee, uçak kazasının yıl dönümünde videolu bir mesaj yayımladı.



Lee, "halkın can ve mal güvenliğini korumakla görevli" bir makamda bulunduğunu belirterek, söz konusu olaya ilişkin özürlerini sunduğunu ifade etti.



Ülkenin artık "boş vaatler değil gerçek eylemlere" ihtiyacı olduğunu vurgulayan Lee, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma ve kazadan etkilenen ailelere kapsamlı yardım için sözü verdi.