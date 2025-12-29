İngiltere'de BAE'ye şok protesto! “Birleşik Arap Siyonistleri Büyükelçiliği”

İngiltere'nin BAE Büyükelçiliği (X)

"SİYASİ SUÇ ORTAKLIĞI" SUÇLAMASI

Eylemciler, BAE'nin yalnızca diplomatik değil, siyasi ve stratejik olarak da İsrail'le aynı çizgide hareket ettiğini savunarak, bu durumu "soykırım politikalarına dolaylı suç ortaklığı" olarak nitelendirdi. "Birleşik Arap Siyonistleri Büyükelçiliği" ifadesinin özellikle seçildiği, bunun Arap dünyasında İsrail'le normalleşmeye karşı artan öfkenin sembolik bir yansıması olduğu belirtildi.