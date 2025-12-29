İngiltere'de BAE'ye şok protesto! “Birleşik Arap Siyonistleri Büyükelçiliği”

29 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2025 14:31 Güncelleme: 29.12.2025 14:34
Londra’da insan hakları aktivistleri, Gazze ve Sudan’da yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) büyükelçilik binası önünde dikkat çekici bir protesto eylemine imza attı. Aktivistler, büyükelçilik tabelasını “Birleşik Arap Siyonistleri Büyükelçiliği” yazılı bir tabela ile değiştirerek, BAE yönetimini İsrail’le kurduğu ilişkiler ve bölgedeki politikaları nedeniyle sert şekilde protesto etti.

Eylemi gerçekleştiren aktivistler, BAE'nin İsrail'le normalleşme sürecinin ardından Filistin meselesinde izlediği tutumu ve Sudan'daki çatışmalarda dolaylı rol oynadığına dair eleştirileri hedef aldı.

Protestoda, Gazze'de aylardır süren saldırılar ve sivil ölümler ile Sudan'daki iç savaşta yaşanan insani felaketin altı çizildi.

"SİYASİ SUÇ ORTAKLIĞI" SUÇLAMASI

Eylemciler, BAE'nin yalnızca diplomatik değil, siyasi ve stratejik olarak da İsrail'le aynı çizgide hareket ettiğini savunarak, bu durumu "soykırım politikalarına dolaylı suç ortaklığı" olarak nitelendirdi. "Birleşik Arap Siyonistleri Büyükelçiliği" ifadesinin özellikle seçildiği, bunun Arap dünyasında İsrail'le normalleşmeye karşı artan öfkenin sembolik bir yansıması olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Protestonun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, eylem özellikle Filistin yanlısı gruplar tarafından destek gördü. Birçok kullanıcı, BAE'nin İsrail'le ilişkilerini sert ifadelerle eleştirirken, bazı paylaşımlarda Sudan'daki çatışmalara yönelik sessizlik de hedef alındı.

BAE'DEN AÇIKLAMA YOK

Olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Londra Büyükelçiliği ya da BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. İngiliz yetkililer ise protestonun barışçıl bir eylem kapsamında değerlendirildiğini ve kamu düzenini bozacak bir durum yaşanmadığını bildirdi.

AVRUPA'DA ARTAN FİLİSTİN PROTESTOLARI

Londra'daki bu eylem, Avrupa genelinde son aylarda artan Filistin yanlısı protestoların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Aktivistler, sadece İsrail'i değil, İsrail'le iş birliği yapan ya da sessiz kalan bölge ülkelerini de protesto etmeyi sürdüreceklerini vurguluyor.

