28 Aralık 2025, Pazar
Surinam’da bıçaklı saldırı: 5’i çocuk 9 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 28.12.2025 21:00
Güney Amerika ülkesi Surinam’da düzenlenen bıçaklı saldırıda 5’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Surinam'ın başkenti Paramaribo'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda, 5'i çocuk olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırganın çocuklarını ve komşularını öldürdüğünü ifade etti.

Surinam Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olay yerine gelen polis memurlarına saldırmaya çalıştığı ve yaralandığı aktarılarak, saldırganın şu anda hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

