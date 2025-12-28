Netanyahu’ya en yakın telefonda sızma iddiası: İranlı hacker grubu Hanzala'dan İsrail'e dijital darbe
İran ile bağlantılı "Hanzala" adlı bilgisayar korsanı grubu, "Bibi Gate" adını verdiği siber saldırı kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'a ait cep telefonuna erişim sağladığını, gizli bilgilere ulaştığını ve telefondaki 110 sayfalık telefon rehberini ele geçirdiğini iddia etti.
İran ile bağlantılı "Hanzala" adlı bilgisayar korsanı grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'a ait cep telefonuna erişim sağladığını ve gizli bilgilere ulaştığını iddia etti.
Hanzala grubu, "Bibi Gate" adını verdiği siber saldırı kapsamında Braverman'a ait cep telefonundaki 110 sayfalık telefon rehberinin ele geçirildiğini öne sürerken, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çok sayıda gizli verinin de ellerinde bulunduğunu savundu.
Grup, "Her şey elimizde. Gizli anlaşmalar, şifreli sohbetler, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, suç, şantaj ve rüşvetler. Yıllarca Hanzala'nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ancak biz her zaman odadaydık. İletişimlerini korumak için saatlerce yüksek irtifada ve okyanuslar üzerinde uçanlar emin olsun ki, Hanzala her zaman duyuyor" ifadeleri kullanıldı.
