Atmosferik nehir felaketi: 72 saatte yıllık yağışın yarısı düştü!

ABD'nin batı kıyısında etkili olan şiddetli fırtınalar ve sağanak yağışlar, California'da hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji yetkilileri, Los Angeles ve çevresinin sadece üç gün içinde normal şartlarda bir yılda alması gereken yağışın yarısına maruz kaldığını duyurdu. Özellikle yılın başındaki orman yangınlarıyla sarsılan Güney California bölgeleri, bu kez de rekor düzeydeki fırtına sistemiyle vuruldu.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR: ŞERİF YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Cuma günü yetkililer tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelindeki şiddetli yağışlar nedeniyle en az üç kişinin yaşamını yitirdiği teyit edildi. Hayatını kaybedenlerden birinin, sağanak altında seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden bir şerif yardımcısı olduğu bildirildi. Diğer iki can kaybının ise ani sel baskınları sırasında meydana geldiği kaydedildi.

LOS ANGELES VE ÇEVRESİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL

Felaketin boyutlarının artması üzerine California Valisi Gavin Newsom, çarşamba günü Los Angeles ve eyaletteki bazı ilçelerde "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurdu. Vali Newsom, acil durum ekiplerinin su baskınlarına karşı kurtarma çalışmaları yürüttüğünü, toprak kaymaları ve enkaz nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcandığını belirtti. Bölgenin bazı kesimlerinde yağış miktarının 27 santimetreye ulaştığı ifade edildi.

HEYELAN VE YENİ SEL RİSKİ SÜRÜYOR

Peş peşe gelen "atmosferik nehir" sistemleri San Francisco Körfez Bölgesi ve Güney California'yı etkisi altına almaya devam ederken, yetkililer tehlikenin geçmediği konusunda uyardı. Yağışların etkisinin azalması beklense de toprağın suya doymuş olması nedeniyle yeni sel ve toprak kayması risklerinin sürdüğü vurgulandı. Riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara, resmi tahliye emirlerini ve uyarıları yakından takip etmeleri çağrısı yapıldı.