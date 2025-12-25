“Sansür” kavgası büyüyor: ABD'den Avrupalı isimlere ülkeye giriş yasağı! > Tepkiler peş peşe geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot (AFP)

HEDEFTEKİ DİĞER İSİMLER: ELON MUSK'A KARŞI ÇIKANLAR

ABD'nin vize yasağı getirdiği diğer isimler arasında, Merkezi Londra ve Washington'da bulunan Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) CEO'su Imran Ahmed ile Birleşik Krallık merkezli Global Dezenformasyon Endeksi (GDI) başkanı Clare Melford da yer alıyor.

Özellikle CCDH, Trump'ın müttefikleri tarafından uzun süredir hedef alınmıştı. 2023 yılında Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski Twitter), CCDH'nin "nefret içeriklerinden kâr sağlandığını" iddia eden raporu üzerine kuruma dava açmış, ancak federal mahkeme bu davayı reddetmişti. Mahkeme, davanın eleştirel yayınları cezalandırma ve başkalarını caydırma amacı taşıdığına hükmetmişti.

ABD: "SANSÜRCÜLERİ CEZALANDIRIYORUZ", AVRUPA: "ASIL SANSÜR BU"

ABD Dışişleri Müsteşarı Sarah B. Rogers, GDI'yi ABD vergi mükelleflerinin parasıyla "Amerikan basın ve ifade özgürlüğünü sansürlemeye çalışmakla" suçladı.

GDI'den yapılan açıklamada ise vize yasağı, "ifade özgürlüğüne yönelik otoriter bir saldırı ve açık bir devlet sansürü eylemi" olarak değerlendirildi. Açıklamada ayrıca, "Sansürü kınarken, devlet gücünü eleştirenleri susturmak için kullanan bir yönetimin bu tutumu derin bir ironidir" denildi.

VİZE YASAĞI TRUMP'IN YENİ POLİTİKASIYLA BAĞLANTILI

Mayıs ayında Marco Rubio, "Amerikalıları sansürleyen yabancıların" vize kısıtlamasına tabi tutulacağını açıklamıştı. Salı günü açıklanan yaptırımların da bu politikanın bir parçası olduğu belirtiliyor.

TRUMP YÖNETİMİ: AVRUPA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BASTIRIYOR

Trump yönetimi, son aylarda Avrupa'yı ifade özgürlüğüne zarar vermekle suçlayan açıklamalarını artırdı. Şubat ayında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerini sosyal medya şirketlerini "zorbalıkla sansürlemekle" suçladı. Ayrıca Almanya'daki ana akım partilerin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini "sistem dışına itmesini" eleştirdi.

Bu ay yayımlanan ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinde ise, Avrupa Birliği "ifade özgürlüğünü sansürlemek ve siyasi muhalefeti bastırmakla" suçlandı. Belgede ayrıca Avrupa'nın "yüksek düzeyde göçü kabul ederek medeniyetini tehlikeye attığı" ifade edildi.

AVRUPA, ELON MUSK'A 140 MİLYON DOLAR CEZA KESTİ

Avrupa Komisyonu, bu ay Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 140 milyon dolar para cezası verdi. Trump yönetimi bu cezayı da sert şekilde eleştirdi. Başkan Yardımcısı Vance, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AB ifade özgürlüğünü desteklemeli, Amerikan şirketlerine saçma gerekçelerle saldırmamalı."