“Sansür” kavgası büyüyor: ABD'den Avrupalı isimlere ülkeye giriş yasağı! > Tepkiler peş peşe geldi
Avrupalı yetkililer, ABD’nin beş kişiye ülkeye giriş yasağı getirme kararını sert sözlerle eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, dijital gözetim faaliyetleri nedeniyle Avrupa’da öne çıkan bazı isimlere vize yasağı uyguladıklarını açıklaması, transatlantik ilişkilerde gerilimi artırdı.
Trump yönetiminin Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) yönelik saldırgan tutumunu sürdüren karar, özellikle insan hakları örgütleri ve teknoloji denetçileri tarafından "ifade özgürlüğüne karşı bir baskı girişimi" olarak nitelendirildi.
RUBIO: SANSÜR SANAYİSİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ ARTIK ABD'YE GİREMEYECEK
Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Salı günü yaptığı açıklamada, "küresel sansür-endüstriyel kompleksin öncülerinin" ABD'ye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.
Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu'nun eski dijital düzenleyicisi Thierry Breton ile dijital nefret ve dezenformasyonu izleyen bazı kurumların yöneticileri yaptırım listesine alındı.
AVRUPA KOMİSYONU: BU KARARA HIZLI VE KARARLI ŞEKİLDE YANIT VERİRİZ
Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin seyahat kısıtlamasını kınayarak, Avrupa'nın "demokratik değerlerimiz ve uluslararası taahhütlerimiz doğrultusunda ekonomik faaliyetleri düzenleme egemen hakkına" sahip olduğunu vurguladı.
Komisyon, "Gerekirse, bu tür gerekçesiz önlemlere karşı düzenleyici özerkliğimizi savunmak için hızlı ve kararlı şekilde yanıt veririz" ifadelerini kullandı.
HEDEF ALINAN İSİMLERDEN SERT AÇIKLAMALAR: YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Vize kısıtlamasına tabi tutulan isimler arasında yer alan HateAid adlı Alman insan hakları örgütünün eş CEO'ları Josephine Ballon ve Anna-Lena von Hodenberg, yaşananları "hukukun üstünlüğünü hiçe sayan bir hükümetin, muhalif sesleri susturmak için her yolu denediği bir baskı eylemi" olarak değerlendirdi.
İkili, gönderdikleri e-posta açıklamasında, "Sansürle suçlayarak insan haklarını ve ifade özgürlüğünü savunanları susturmaya çalışan bir hükümetten korkmuyoruz" dedi.
THIERRY BRETON: MCCARTHY DÖNEMİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?
AB'nin eski üst düzey teknoloji düzenleyicisi Thierry Breton, seyahat yasağına X (eski Twitter) üzerinden tepki göstererek "McCarthy'nin cadı avı geri mi geldi?" diye sordu. Breton ayrıca, "Amerikalı dostlarımıza sesleniyorum: Sansür sandığınız yerde değil" ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Çarşamba günü Breton'la görüştüğünü belirterek, "Avrupa için verdiği hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür ettim. Baskıya karşı dimdik duracağız ve Avrupalıları koruyacağız" dedi.
FRANSA: BU YASA ABD'Yİ İLGİLENDİRMEZ
Trump yönetiminin özellikle tepki gösterdiği düzenleme, sosyal medya ve dijital platformları denetleyen Dijital Hizmetler Yasası. Ancak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, yaptığı açıklamada yasanın ABD'yi bağlamadığını ve herhangi bir 'dış yargı etkisi' taşımadığını söyledi. Barrot, "Avrupa halkları özgür ve egemendir; dijital alanımızın kuralları başkaları tarafından belirlenemez" dedi.
HEDEFTEKİ DİĞER İSİMLER: ELON MUSK'A KARŞI ÇIKANLAR
ABD'nin vize yasağı getirdiği diğer isimler arasında, Merkezi Londra ve Washington'da bulunan Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) CEO'su Imran Ahmed ile Birleşik Krallık merkezli Global Dezenformasyon Endeksi (GDI) başkanı Clare Melford da yer alıyor.
Özellikle CCDH, Trump'ın müttefikleri tarafından uzun süredir hedef alınmıştı. 2023 yılında Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski Twitter), CCDH'nin "nefret içeriklerinden kâr sağlandığını" iddia eden raporu üzerine kuruma dava açmış, ancak federal mahkeme bu davayı reddetmişti. Mahkeme, davanın eleştirel yayınları cezalandırma ve başkalarını caydırma amacı taşıdığına hükmetmişti.
ABD: "SANSÜRCÜLERİ CEZALANDIRIYORUZ", AVRUPA: "ASIL SANSÜR BU"
ABD Dışişleri Müsteşarı Sarah B. Rogers, GDI'yi ABD vergi mükelleflerinin parasıyla "Amerikan basın ve ifade özgürlüğünü sansürlemeye çalışmakla" suçladı.
GDI'den yapılan açıklamada ise vize yasağı, "ifade özgürlüğüne yönelik otoriter bir saldırı ve açık bir devlet sansürü eylemi" olarak değerlendirildi. Açıklamada ayrıca, "Sansürü kınarken, devlet gücünü eleştirenleri susturmak için kullanan bir yönetimin bu tutumu derin bir ironidir" denildi.
VİZE YASAĞI TRUMP'IN YENİ POLİTİKASIYLA BAĞLANTILI
Mayıs ayında Marco Rubio, "Amerikalıları sansürleyen yabancıların" vize kısıtlamasına tabi tutulacağını açıklamıştı. Salı günü açıklanan yaptırımların da bu politikanın bir parçası olduğu belirtiliyor.
TRUMP YÖNETİMİ: AVRUPA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BASTIRIYOR
Trump yönetimi, son aylarda Avrupa'yı ifade özgürlüğüne zarar vermekle suçlayan açıklamalarını artırdı. Şubat ayında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerini sosyal medya şirketlerini "zorbalıkla sansürlemekle" suçladı. Ayrıca Almanya'daki ana akım partilerin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini "sistem dışına itmesini" eleştirdi.
Bu ay yayımlanan ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinde ise, Avrupa Birliği "ifade özgürlüğünü sansürlemek ve siyasi muhalefeti bastırmakla" suçlandı. Belgede ayrıca Avrupa'nın "yüksek düzeyde göçü kabul ederek medeniyetini tehlikeye attığı" ifade edildi.
AVRUPA, ELON MUSK'A 140 MİLYON DOLAR CEZA KESTİ
Avrupa Komisyonu, bu ay Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 140 milyon dolar para cezası verdi. Trump yönetimi bu cezayı da sert şekilde eleştirdi. Başkan Yardımcısı Vance, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"AB ifade özgürlüğünü desteklemeli, Amerikan şirketlerine saçma gerekçelerle saldırmamalı."
