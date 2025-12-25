Macaristan Başbakanı Orban'dan dikkat çeken AB açıklaması: Dağılma sürecindeyiz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD güçlenirken Avrupa'nın gerilediğini belirterek, "Avrupa Birliği, dağılma sürecinde" dedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Avrupa kıtasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Orban, 2025'in Avrupa'nın son barış yılı olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Evet. Bu ihtimal göz ardı edilemez. Barışa alıştık. Avrupa'daki son büyük savaş 1945'te sona erdi ve o tarihten bu yana seksen yıl geçti" yanıtını verdi.
Orban, Avrupa kıtasında yaşanabilecek bir savaşın nükleer felakete dönüşebileceği korkusunun kıta nüfusunu uzun süre savaşlardan uzak tuttuğunu söyleyerek, "Bu korku, 80 yıl boyunca etkili oldu. Fakat artık bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor" diye konuştu.
Macaristan Başbakanı Orban, 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde alınan bazı karar ve tekliflerin, Ukrayna'daki savaşı körüklemeyi ve Rusya'yı kışkırtmayı amaçladığını öne sürdü. Orban, "Avrupa'da iki gruplaşma bulunuyor. Biri savaş grubu, diğeri de barış grubu. Mevcut durumda savaş yanlıları hakim durumda. Brüksel savaş istiyor. Macaristan olarak biz, barış istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Orban, 20 sene önce AB'nin ekonomik gücünün ABD'ye yakın bir seviyedeyken bugün ABD güçlenirken Avrupa'nın gerilediğini kaydetti.
AB'nin karar alma sürecinde giderek artan bir şekilde yasal boşluklardan yararlanmaya başladığı iddiası ile ilgili Orban, "AB, dağılma sürecinde bulunuyor. Yaşanan şey, Brüksel bürokrasisinin imparatorluk kurma heveslerinin güçlenmesiyle eş zamanlı ilerleyen bir dağılma süreci. Brüksel'de karar alınıyor ama üye ülkelerde uygulanmıyor ve birlik bu şekilde parçalanıyor" değerlendirmesini yaptı.
