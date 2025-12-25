Macaristan Başbakanı Orban’dan dikkat çeken AB açıklaması: Dağılma sürecindeyiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Avrupa kıtasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Orban, 2025'in Avrupa'nın son barış yılı olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Evet. Bu ihtimal göz ardı edilemez. Barışa alıştık. Avrupa'daki son büyük savaş 1945'te sona erdi ve o tarihten bu yana seksen yıl geçti" yanıtını verdi.

Orban, Avrupa kıtasında yaşanabilecek bir savaşın nükleer felakete dönüşebileceği korkusunun kıta nüfusunu uzun süre savaşlardan uzak tuttuğunu söyleyerek, "Bu korku, 80 yıl boyunca etkili oldu. Fakat artık bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor" diye konuştu.