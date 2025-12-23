Suudi Arabistan’daki trafik kazasında bir Türk yaşamını yitirdi

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ateşeliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazasına ilişkin bilgi verildi.



Mekke kentindeki Mahbes garajı yakınlarında bir otobüsün umre ibadetini yerine getirmek için bölgede bulunanlara çarpması sonucu kazanın yaşandığı belirtildi.



Kazada, Abidin Dağköy'ün vefat ettiği, Emine Dağköy ve Birol Yalçın'ın ise yaralandığı ifade edildi.