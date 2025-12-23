Suudi Arabistan'daki trafik kazasında bir Türk yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde meydana gelen trafik kazasında 1 Türk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ateşeliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazasına ilişkin bilgi verildi.
Mekke kentindeki Mahbes garajı yakınlarında bir otobüsün umre ibadetini yerine getirmek için bölgede bulunanlara çarpması sonucu kazanın yaşandığı belirtildi.
Kazada, Abidin Dağköy'ün vefat ettiği, Emine Dağköy ve Birol Yalçın'ın ise yaralandığı ifade edildi.
Tedavi altına alınan yaralılardan Yalçın taburcu edilirken diğer yaralı için ambulans uçak talebinde bulunulduğu aktarıldı.
Konsolosluk makamlarının olayın ardından ivedilikle harekete geçtiği, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerini başlattığı ve ailelerle irtibat kurulduğu kaydedildi.
Ayrıca olayla ilgili incelemelerin de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yürütüldüğü bilgisi verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Apple iPhone 18 planını sızdırdı: Üretim takvimi ortaya çıktı
- ATV'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında' konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Çorbaya 1 kaşık eklenince şifa oluyor: Tek bir malzeme iltihabı önlüyor
- OGM işçi alımı sonuçları ne zaman? 496 sözleşmeli personel alımı takvimi
- 25 Aralık A101 aktüel katalog indirimleri belli oldu: A101 Aldın Aldın’da bu hafta neler var?
- Dünya’nın mevsim haritası yenilendi: Uyumsuzluk sanıldığından büyük
- Sincan, Mamak, Altındağ dikkat! 23 Aralık su kesintisi mahalle mahalle tam liste
- Baraj doluluk oranları arttı mı, düştü mü? İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj su seviyesi yüzde kaç oldu?
- Yıl bitmeden araba alacaklara fırsat: Sıfır faizli kredi veren markalar
- 22 Aralık MasterChef Türkiye All Star’da altın önlüğü kim aldı, Altın Kupa'dan kim elendi?
- TDK 2025 yılının kelimesi seçildi mi? Oy verme tarihleri ve kelimeler
- Tarım Kredi'de yılın son kampanyası: 23-31 Aralık indirimli ürünler listesi