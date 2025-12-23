Suudi Arabistan’daki trafik kazasında bir Türk yaşamını yitirdi

23 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.12.2025 13:32 Güncelleme: 23.12.2025 13:33
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde meydana gelen trafik kazasında 1 Türk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ateşeliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazasına ilişkin bilgi verildi.

Mekke kentindeki Mahbes garajı yakınlarında bir otobüsün umre ibadetini yerine getirmek için bölgede bulunanlara çarpması sonucu kazanın yaşandığı belirtildi.

Kazada, Abidin Dağköy'ün vefat ettiği, Emine Dağköy ve Birol Yalçın'ın ise yaralandığı ifade edildi.

Abidin Dağköy (İHA)Abidin Dağköy (İHA)

Tedavi altına alınan yaralılardan Yalçın taburcu edilirken diğer yaralı için ambulans uçak talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Konsolosluk makamlarının olayın ardından ivedilikle harekete geçtiği, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerini başlattığı ve ailelerle irtibat kurulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde kontrolünü kaybeden bir ring otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarptı. Kazada 1 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, 2 Türk umreci yaralandı. (İHA)Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrinde kontrolünü kaybeden bir ring otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarptı. Kazada 1 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, 2 Türk umreci yaralandı. (İHA)

Ayrıca olayla ilgili incelemelerin de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yürütüldüğü bilgisi verildi.

