Siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya alçak provokasyon: Talmudik ayini yaptılar

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, avlusunda Talmudik ayin yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisinin koruması altında "Hanuka Bayramı"nın sekizinci ve son gününde Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Aksa'nın avlusunda provokatif şekilde Talmudik ayin yaptı. Yahudi takvimine göre 14 Aralık pazar başlayan ve bir hafta süren "Hanuka (Işık) Bayramı"nda, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınlarında artış yaşanıyor.

1 AYDA 4 BİNDEN FAZLA BASKIN!

Kudüs Valiliğinin verilerine göre, pazar günü 900'den fazla İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kasım ayında ise Aksa'ya 4 bin 300'ye yakın İsrailli baskın gerçekleştirdi.

MESCİD-İ AKSA BASKINLARI

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İçinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapılıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.