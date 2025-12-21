Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı
İsveç'te Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi.
Stockholm Camisi yönetiminden yapılan açıklamada, caminin yakınındaki merdivenlerin korkuluklarına, üzerinde 6 kurşun deliği bulunan Kur'an-ı Kerim zincirlendiği belirtildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Caminin Başkanı Mahmud el-Halefi, yaptığı açıklamada, İslam karşıtı ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe arttığına işaret ederek, polisin inceleme başlattığını ve olayın Müslüman toplumunda büyük tepkiyle karşılandığını söyledi.
KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK SALDIRI
Halefi, saldırıyı kınadıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Camiye çıkan merdivenlerin yanındaki korkuluğa zincirlenmiş bir Kur'an-ı Kerim ve üzerinde 6 adet kurşun deliği vardı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in üzerine Arapça ve İsveççe yazılmış 'Ziyaret için teşekkürler ama artık eve dönme zamanı' ifadeleri yer alıyor. Bu mesajı Müslümanları hedef alan açık bir ırkçı söylem olarak algıladık. Olay, İsveç'te son dönemde artış gösteren İslam karşıtı provokasyonlar ve nefret suçlarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur'luya 3 farklı senaryo
- Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm
- AÖL 1. dönem soru ve cevapları ne zaman? MEB takvimi
- Kimse bu etkisini bilmiyordu! Unutkanlığı önleyen doğal mucize: Yaşlılıkta bile…
- Hayal Köseoğlu’nun en unutulmaz doğum günü! O soru karşısında gözyaşlarını tutamadı
- Eski eşyaları sakın atmayın! Yılların pasını söküp atan o yöntem: Kesip üstüne sürün
- TRT Belgesel Benim Sakin Dünyam nerede çekiliyor, konusu ne?
- Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu! Zirvede tek başına bir Türk
- TV’de ilk kez! Şımarık filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman ve nerede çekildi?
- Okyanusun dibinde gizemli keşif! Böylesi ne duyuldu ne de görüldü
- Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?
- Kış turizminin gözdesi! 2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte tarihleri