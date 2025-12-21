Rusya'da mimarisiyle öne çıkan "Müslümanların Gururu" Camisi'ne ilgi yoğun

Rusya’da mimarisiyle öne çıkan ʺMüslümanların Gururuʺ Camisi ziyaretçilerin ilgi odağı (AA)



MÜSLÜMANLAR İÇİN TURİSTİK VE MANEVİ BİR MERKEZ



Hazreti Muhammed Müslümanların Gururu Camisi, yalnızca ibadet edilen bir mekan olmanın ötesinde, Rusya'yı ziyaret eden Müslüman turistler için önemli bir durak olarak değerlendiriliyor. Sahip olduğu yüksek cemaat kapasitesi ve ölçekli mimarisiyle öne çıkan camiyi yıl boyunca farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler, hem dini hem de kültürel bir merkez olarak ziyaret ediyor.