Güney Afrika’da eğlence mekanına silahlı saldırı

Güney Afrika Yayın Kurumu (SABC) News'in haberine göre saldırı, gece saatlerinde Tambo bölgesindeki KwaNoxolo tavernasında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlar, mekânın içinde bulunan müşterilere ve dışarıda toplanan kalabalığa rastgele ateş açtı.

Yaralılar, tedavi altına alınmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, olay yerinde incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Gauteng Eyaleti Geçici Polis Komiseri Fred Kekana, çok sayıda birimin bölgeye sevk edildiğini belirterek, "İfadelerin alınması sürüyor. Ulusal suç ve olay yönetim ekibimiz olay yerine ulaştı. Eyalet olay yeri inceleme ekibi ve yerel adli kayıt merkezinden bir ekip burada. Ayrıca ağır suçlar soruşturma birimi, suç istihbaratı ve eyalet dedektif ekibi de sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.