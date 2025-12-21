ABD’den Karayip açıklarında operasyon: Çin’e ait petrol tankerine el konuldu

21 Aralık 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2025 02:37
ABD ordusu Karayipler'de Çin'e ait petrol tankerine ele geçirdi. Savaş Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen operasyonda, gemiye askerlerin helikopterle indiği görüntüler paylaşıldı.

ABD askeri, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine daha el koydu. İsminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkilinin Associated Press (AP) ile paylaştığı bilgilere göre, ABD güçleri, Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda yaptırım uygulanan ikinci bir ticari gemiyi durdurdu.

Yetkililer, ticari gemide direnme olmadığı ve ABD güçlerinin gemiye çıkmasına izin verildiği bilgilerini paylaştı.

ABD'DEN VENEZUELA'DA BİR GEMİYE DAHA EL KOYDU

ÇİN'E AİT TANKER GEMİSİ ELE GEÇİRİLDİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Venezuela açıklarında Çin'e ait bir petrol tanker gemisine el koyduğunu duyurdu. ABD Sahil Güvenlik ekiplerine ait güçlerin tankeri engellediği iddialarıyla ortaya çıktı. ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuna Savaş Bakanlığı'nın destek verdiği bilgisi yer aldı.

ABD askerlerinin gemiye askeri helikopter aracıyla indiği ve o anları İHA'nın kaydettiği görüldü.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

10 ARALIK'TA BİR GEMİYE DAHA EL KONULMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

