Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze’de hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail topçusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinin doğu kesimlerinde birçok noktayı bombaladı.

Ayrıca bir İsrail helikopteri de söz konusu bölgelere makineli tüfeklerle ateş açtı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail ordusu, kontrolü altında bulundurduğu Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere çok sayıda top mermisi attı.

İsrail ordusu dün akşam Gazze kentinin doğusunda yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu düğün töreni sırasında hedef almış, saldırıda çoğu çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 16 Aralık'ta yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in ateşkes anlaşmasını yaklaşık 738 kez ihlal ettiği, bu ihlallerde 395'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.