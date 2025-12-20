İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi
Giriş: 20.12.2025 11:25
İran’da, Mossad adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan bir kişi idam edildi. İran yargı makamları, infazın mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından gerçekleştirildiğini duyurdu.
İran basınında yer alan haberde, Akil Keşaverz adlı bir İranlının "İsrail lehine casusluk yapmak, Tel Aviv ile istihbarat işbirliği gerçekleştirmek ve İran'ın hassas askeri ve güvenlik tesislerini gözetleyip görüntülerini kaydetmekten" suçlu bulunduğu belirtildi.
Hem İsrail ordusu hem de Mossad ile ayrı kanallardan iletişim halinde olduğu kaydedilen Keşaverz'in idam edildiği aktarıldı.