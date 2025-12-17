Tel Aviv’de Kahir’ye gaz ihracatı! Netanyahu duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'a yaklaşık 35 milyar doğar değerinde doğalgaz ihracatına izin veren anlaşmaya onay verdiklerini duyurdu.

İsrail, tarihindeki en büyük doğalgaz ihracat anlaşmasına onay verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Leviathan Doğal Gaz Sahası'ndan Mısır'a yaklaşık 35 milyar doğar değerinde doğalgaz ihracatına izin veren anlaşmayı onayladıklarını duyurdu.

Netanyahu, "Bugün İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşmasını onayladım. Anlaşma 34,67 milyar dolar değerinde. ABD'li Chevron şirketi ve İsrailli ortaklarla yapılan bu anlaşma, Mısır'a gaz tedarikini sağlayacak" dedi.

Netanyahu, anlaşmanın bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını iddia etti. Geçtiğimiz ağustos ayında imzalanan anlaşma, bazı sorunlar nedeniyle ertelenmişti.