Fransa’da içişleri bakanlığına siber saldırı!

Bakan Nunez, Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, 12 Aralık'ta İçişleri Bakanlığının e-posta sistemine yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği yönündeki haberleri doğrulayarak, bakanlığa ait "onlarca gizli dosyanın" bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini duyurdu.



Suçluların erişim sağladığı veri tabanları arasında Aranan kişiler dosyası (FPR) ve Suç kayıtları işleme sisteminin (TAJ) bulunduğunu kaydeden Nunez, bunların "önemli" dosyalar olduğunu belirtti.



Öte yandan Nunez, bu "ciddi" saldırının ne boyutta olduğunu ve hangi verilerin ele geçirildiğini tam olarak bilmediklerini söyledi.



Fransız kanalı BFMTV, Fransa İçişleri Bakanlığının 12 Aralık'ta siber saldırıya uğradığını bildirmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN