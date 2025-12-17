Bir siyonist İsrail askeri daha intihar etti

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyindeki askeri üste görevli bir asker kendini vurdu. Ağır yaralanan İsrailli işgalcinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.



İsrail işgal güçlerinin askerin intiharına ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ 70 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ



İsrail resmi verilerine göre, ekim ayının sonuna kadar geçen 18 aylık sürede, 36 İsrail işgal güçleri mensubu intihar etti ve 279 işgalci intihar girişiminde bulundu.



Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarıyla soykırım yapan İsrail işgal güçleri, 2 yılda 70 binden fazla Filistinliyi katletti.